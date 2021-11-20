新冠肺炎｜國泰3機師確診違規離德酒店　衛署料非酒店爆發　111機組人員准撤檢疫 (16:09)

衛生防護中心表示，德國衛生當局的調查顯示，當地沒有錄得與涉事酒店相關的確診個案，該酒店並沒有已知的群組爆發。而3名確診機師（個案12376、12378及12387）的病毒基因排序高度相似，最新調查顯示3人極可能是互相感染，或是從酒店外的一個共同源頭感染。獲撤銷檢疫要求的111名機組人員獲准今日離開檢疫中心，而確診機師的10名密切接觸者則要繼續檢疫。

衛生防護中心會進一步調查是否有人違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），提供不實資料以影響公共衛生調查，並會按需要採取執法行動。

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