警突擊九華徑無牌燒烤場拘17人　82人被票控違限聚　727人遭警告 (14:21)

警方昨晚與食環署採取聯合突擊行動，打擊美孚九華徑兩間涉嫌無牌經營食物業的燒烤場，及就餐飲業務處所《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）及限聚規定和指示執法。

行動中，警方以涉嫌「欺詐」及「無牌管有無線電通訊器具」拘捕17名燒烤場負責人及職員；食環署同時以涉嫌「無牌經營食物業」及違反599F章拘捕兩名燒烤場負責人。17名燒烤場負責人及職員已獲准保釋，須於12月中向警方報到。

警方合共在兩間燒烤場票控82名顧客違反限聚令、727人則被口頭警告。警方同時在附近向18輛違例停泊車輛發出交通定額罰款告票，並拖走一輛私家車。

警方指，兩間燒烤場並無相關食肆、製造食物及消防等牌照，燒烤場經營時所發出的燒烤氣味及噪音嚴重影響附近居民，同時亦導致附近一帶交通嚴重阻塞。由1月至今，除定期巡查外，警方聯同食環署對上址無牌燒烤場共進行了4次執法行動，向該燒烤場負責人提出檢控，同時亦向違反599F章及599G章的人士作出檢控。

警方呼籲巿民切勿光顧無牌燒烤場所, 違者可被票控違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外，根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業即屬違法。此外，使用「假安心出行」或相關餐飲業務告示會干犯「使用虛假文書」罪，違者最高可處監禁14年。