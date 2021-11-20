野豬｜愛協獸醫考慮退諮詢組　漁護署：人道毁滅野豬已考慮諮詢組成員意見 (15:05)

漁護署誘捕及人道毁滅深灣道野豬備受爭議，愛護動物協會動物福利副總監、獸醫候安娜原以個人名義參與該署「野豬管理諮詢小組」，愛協昨晚（19日）回覆本報稱，若漁護署未來堅持不修正行動方式，候安娜將考慮是否繼續參與該小組。本報就愛協及候安娜的立場查詢漁護署，漁護署發言人回覆稱，已充分考慮野生動物管理諮詢小組成員意見而作出捕捉及人道毁滅野豬的決定。
漁護署重申，近年野豬傷人個案數字大幅上升，由2017年的3宗大增至今年首10個月的11宗，該11宗個案涉及13名傷者，部分傷者情況嚴重，需要留院及接受手術。同時，野豬亦有可能傳播人畜共通疾病，例如結核病、戊型肝炎、甲型流感及豬鏈球菌感染等，對公眾健康構成風險。據該署紀錄，曾有被野豬襲擊的傷者受豬鏈球菌感染。漁護署認為有迫切性及實際需要，在野豬出沒黑點實行新的捕捉及人道毁滅措施。署方表示，會繼續採取多管齊下措施，包括積極研究擴大禁餵區及加大非法餵飼的罰則，以及加強公眾教育，並在有需要時諮詢小組的意見。
野豬 相關報道：
倘漁護署不改人道毀滅野豬 愛協獸醫考慮是否留任諮詢小組（11月19日）
「我們毁牠們家園 不可指摘牠們傷人」 9歲童辦聯署救野豬 「政府勿錯下去」
【Emily】漁署用野豬代言 唔知有冇下次 宣傳保育 整WhatsApp貼紙製福袋
漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣（11月18日）