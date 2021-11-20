野豬｜愛協獸醫考慮退諮詢組　漁護署：人道毁滅野豬已考慮諮詢組成員意見 (15:05)

漁護署重申，近年野豬傷人個案數字大幅上升，由2017年的3宗大增至今年首10個月的11宗，該11宗個案涉及13名傷者，部分傷者情況嚴重，需要留院及接受手術。同時，野豬亦有可能傳播人畜共通疾病，例如結核病、戊型肝炎、甲型流感及豬鏈球菌感染等，對公眾健康構成風險。據該署紀錄，曾有被野豬襲擊的傷者受豬鏈球菌感染。漁護署認為有迫切性及實際需要，在野豬出沒黑點實行新的捕捉及人道毁滅措施。署方表示，會繼續採取多管齊下措施，包括積極研究擴大禁餵區及加大非法餵飼的罰則，以及加強公眾教育，並在有需要時諮詢小組的意見。

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