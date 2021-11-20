新冠疫苗｜科興接種年齡降　劉宇隆：中學生接種率或可超八成　許樹昌：3針科興才算完成接種 (12:53)

劉宇隆指出，目前香港已接種新冠疫苗的人口中，接種復必泰或科興的比例是六比四，中學生的接種率則達至約七成，但「陷入樽頸」，估計「剩餘的三成學生都是想打科興」。他透露上周有家長電郵聯絡他，提及13歲的女兒正在等待打科興，因而無法參加學校下午的課外活動，政府優先安排青少年接種科興是「順應民情」。

出席同一節目的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，由於接種科興疫苗產生的抗體濃度相對沒復必泰般高，相信隨時間會跌得更快，認為不論大人還是小童，若接種科興均要打3針才算完成接種。

被問及第五波疫情的風險，許樹昌形容香港算「守得好」，在外防輸入的政策下未見有特別問題。但他指出，隨着將來與內地以至海外國家通關，「病毒入到來（香港）機會高，引起爆發機會又高」，又提及即使「內地防守犀利，之前都有幾個城市爆發」，因此本港有必要推動打第三針新冠疫苗及提高接種率。

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