倘漁護署不改人道毀滅野豬　愛協獸醫考慮是否留任諮詢小組 (22:17)

漁護署前晚向本報披露2019年成立的「野豬管理諮詢小組」名單，並稱「大部分成員原則上同意新措施」。小組成員包括現為愛協動物福利副總監的候安娜獸醫，愛協指出，候安娜當年被漁護署邀請以私人名義參與諮詢小組，目的是向諮詢小組提出其專業意見，致力倡導及游說該小組推行非致命性的方案，如修訂現行法例、加強公眾教育及動物數量控制計劃包括絕育和避孕等。愛協表示，「就署方今次的行動安排，若然署方在未來仍然堅持不修正行動方式，候醫生表示將會考慮是否繼續參與該小組。」

愛協表示，已多次致電及透過電郵聯絡漁護署，提出反對有關措施的意見並要求會面。另外，愛協已去信特首林鄭月娥，並提出以下重點，包括對漁護署近日提出的新措施，以及於周三晚上採取的行動表達嚴正關注；署方應重啟野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃，以取代致命性的野生動物管理措施。愛協並建議應多管齊下管理野生動物，包括教育市民大眾，禁止餵飼野生動物；加強執法及訂立更高罰則；妥善管理垃圾及改善城市設計。愛協重申，在任何情況下，野生動物管理都應先採取非致命性方式，並將對野生動物的干擾減至最低。