跨部門西九站反恐演習　警：關注選舉恐襲風險 (21:07)

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基提到，今年7月初發生的刺警案及策劃炸彈襲擊圖謀的極端組織「光城者」被捕後，仍有少數極端份子「死心不息」，將極端暴力行為「地下化」、「隱蔽化」，於象徵性日子將圖謀「行動化」，反映本港要提防「本土恐怖主義」死灰復燃。當局希望透過演習測試及提升各部門處理涉恐情報及應對不同形式恐怖襲擊的應變能力，又關注未來多場大型選舉及重要節日，會視乎情報、本港及外地持續進行的威脅評估，調派適當人手確保項目順利及安全舉行。

今次演習模擬有一個由5人組成的極端團夥擬針對本港重要基建及關口發動襲擊，多個部門加強巡查之下，入境處人員截獲一名企圖入境的組織成員、其同黨離港時被海關發現行李有爆炸品殘餘及可疑地圖。警方其後在飛行服動隊協助下截停載有疑犯的車輛，拘捕一人，其同黨則分別在高鐵站分別以槍械及生化武器向市民施襲，最後5人全部落網。

演習中，消防危害物質專隊架起洗消設施為傷者清洗、海關以搜索犬尋找爆炸品，警方反恐特勤隊及衝鋒隊則持槍與「恐怖份子」駁火，飛行服務隊及不屬專責組的政府化驗所則提供支援。