21歲女心口痛留醫22日亡　家屬結案質疑事主「得唔到任何關注」 (20:13)

死者蘇潔茵（終年21歲）的胞姊陳辭稱，內科醫生王華鈦2017年1月4日早上11時許指示醫護為事主抽血，最終在3小時後才進行，胞姊質疑醫生將事主定性為「緊急」病人，院方卻延遲抽血，更從未向家人解釋原因，認為「好荒謬」。

專家證人、心臟科專科醫生譚樂忍早前供稱，肌鈣蛋白的正常範圍是小於1，數值愈大代表心臟受損更大。胞姊指出，首份驗血報告已顯示事主的肌鈣蛋白數值為775，院方理應可做各項的心肌炎測試，惟院方無一做到，各項不足導致事主病情急速惡化。

代表醫管局的大律師馮國礎強調，院方無忽略事主心臟問題，因心肌炎無指向性表徵，需進行檢查排除是中樞神經感染，才可考慮是否有心肌炎，只是不幸地病情迅速惡化，院方對此向家人致深切慰問。

死因裁判官黃偉權料下周一（22日）總結證供及引導陪審團後，陪審團將退庭商議裁決。

21歲女心肌炎亡死因研訊 相關報道：

心臟科醫生︰急性心肌炎「好似暴風咁嚟」 不肯定及早抽血能否阻心臟停頓（11月18日）

病理科醫生：病毒致心肌炎 併發肺炎腦損傷橫紋肌肉溶解致死（11月17日）

開藥逾10小時院方始用藥 醫生：一定係愈早注射愈好（11月16日）