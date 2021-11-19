警員認違規經營派對房保釋候判　警誡稱與中學同學清理垃圾 (19:05)

案情指出，今年4月6日，警方針對觀塘的違規派對房間採取行動，警員經過該單位，聽到音樂及麻將聲，門牌寫上「Celsius 15 Party」。被告廖智雄（26歲）其後走出單位時被警員截停，一名男子出外時亦被警員帶返單位。該單位約1000平方呎，當時一名男子在唱卡拉OK，一名男子手持結他，兩名男子則坐在沙發。

由於當時設4人限聚令，警方遂拘捕被告，另5人遭票控。被告警誡下稱，該單位屬於其母親，被告與朋友是清理垃圾，並非開放營業。他又稱單位內的5人為其同學，但忘記及拒絕提供他們的名字。閉路電視亦顯示，5人於4月6日接近下午1時到涉事大廈，被告則約2時抵達。

警方調查後，發現買賣協議顯示，被告去年11月以28萬元買入派對房業務特許經營權，另從其銀行帳戶分兩次匯出8.4萬元予地產經紀。錄影會面中，被告稱其母親教育水平很差，於是他代為處理合約，並借該筆費用予母親。