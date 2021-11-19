女嬰真空吸引術出生8天夭折　專家證人：死因九成與真空吸引術有關 (15:59)

中大兒科學系兒科講座教授霍泰輝以專家證人身分作供，他指出帽狀腱膜下出血和真空吸引術一定有關，加上女嬰四次使用真空吸引術。他甚少見如此嚴重的帽狀腱膜下出血，行醫40多年只醫治過兩名出現嚴重帽狀腱膜下出血的病人。他僅見過有一名早產嬰兒順產時有類似嚴重出血，但本案女嬰並非早產。

他稱，醫生此時只能「盡量追」輸血予病人，即使盡力也可能追不及失血速度，認為醫生「要做嘅都做咗」。他指出，醫生已懷疑女嬰帽狀腱膜下出血，並摸到女嬰頭部腫脹及每4小時量度頭圍，而在其他情況下，很少會頻密量度頭圍。

霍泰輝認為本港帽狀腱膜下出血案例不多，醫生經驗少，若針對初生嬰兒設立大量輸血程序指引，可協助醫生診治，惟事前需做大量研究。他指出，當時醫生應盡快為女嬰輸血，至於多早才算及時，他則稱醫生判斷時仍有困難，例如要考慮女嬰腦部損傷、心臟負荷和血液配對等。

他稱現時未有該統一兒科指引，醫生只能「執生」，一旦發現嬰兒缺乏凝血因子時，立即補充輸血應對。他又建議及早由資深醫生介入。研訊將於下周一（22日）結案陳辭。

女嬰真空吸引術出生8天夭折 相關報道：

專家證人料醫生誤判胎位吸盤錯置（11月18日）

實習助產士：產婦盼剖腹 醫生解釋胎頭深入開刀有危險（11月17日）

助產士：嬰兒出生頭腫 呼吸困難手腳藍紫色（11月16日）

母稱醫生沒解釋真空吸引術接生風險 醫生：獲產婦口頭同意（11月15日）