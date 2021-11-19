趙家賢遭咬耳案　被告自辯：聞「光復香港」叫「光復台灣」被打罵　對涉傷人無印象 (15:52)

被告陳眞（51歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。陳眞用普通話作供，表示案發當日下午準備晚餐，吃雞軟骨及飲白酒，但其妻嫌白酒酒味重，故他轉喝啤酒；他喝了3杯、約7兩白酒，以及2至3罐啤酒。其後妻子朋友到訪被告家中，陳眞怕不方便，遂到健身房洗澡及焗桑拿，返家途中便發生被捕事件。

被告稱曾夏威夷非法逗留 聞香港「發展不錯」赴港

陳眞自辯時透露已婚，與妻子及14歲幼女同住太古城銀柏閣一單位，長女在美國讀書及工作，陳眞的父母、姐姐亦住在美國。他在內地讀到中五，其後與太太一起做服裝生意，但2004年生意失敗，造成很大壓力。他續指稱，在1988年到夏威夷探親，非法逗留直至大赦，其後聽說香港發展不錯，於2011年到香港定居。

被問到是否知道2019年的社會運動，陳眞稱知道，但搞不懂為何會這樣亂，稱「堵路什麼，應去市政府或廣場抗議」。他續說，2011或2012年開始有喝酒習慣，晚上會失眠，於2012年起在東區醫院看精神科醫生。