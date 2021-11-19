立法會選舉｜譚香文曾撐「光時」仍獲確認資格　李家超：個案獨特不可單一比較 (11:53)

立法會選舉下月19日舉行，候選人資格審查委員會主席、政務司長李家超今日（19日）公布候選人資格審查委員會（資審委）對參選人的審查結果，共153人被裁資格有效。當中參選人譚香文曾公開表示「五大訴求、缺一不可，光復香港、時代革命」，但仍通過資格審查。被問資審委有否「睇漏眼」，李家超說會綜合考慮事件發生時間、環境，當時生效的法律等。以往有區議員因上述口號而不能通過宣誓，被問審查標準是否不一致，李家超說每一個案有獨特性，不能單一比較。
本報向譚香文查詢，資審委有否發信要求她解釋曾撐「光時」的行爲，她沒有正面回應，只表示對成功通過資格審查感到高興，「說明資審與區議員宣誓的標準是一致的」。她說，作爲民主派成員，支持者曾擔心其選舉工程，「但我還是有信心」，稱儘管選舉制度改變，但她會依然監察政府施政、爭取「雙普選」。
李家超亦被問及，若投票率下降是否反映市民不支持新選舉制度、本次選舉缺乏傳統泛民參與是否一種缺陷，他回應有部分人因其政治立場反對新制度，宣傳杯葛選舉，政府會跟進違法行為。他強調新選舉制度確保選出的議員是「做建設而非破壞」，未來立法會「不會以兩制抗拒一國」，稱結果最重要。
譚香文是立法會選舉九龍中地區直選參選人，其餘參選人包括李慧琼和楊永杰。
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