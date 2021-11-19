立法會選舉｜譚香文曾撐「光時」仍獲確認資格　李家超：個案獨特不可單一比較 (11:53)

本報向譚香文查詢，資審委有否發信要求她解釋曾撐「光時」的行爲，她沒有正面回應，只表示對成功通過資格審查感到高興，「說明資審與區議員宣誓的標準是一致的」。她說，作爲民主派成員，支持者曾擔心其選舉工程，「但我還是有信心」，稱儘管選舉制度改變，但她會依然監察政府施政、爭取「雙普選」。

李家超亦被問及，若投票率下降是否反映市民不支持新選舉制度、本次選舉缺乏傳統泛民參與是否一種缺陷，他回應有部分人因其政治立場反對新制度，宣傳杯葛選舉，政府會跟進違法行為。他強調新選舉制度確保選出的議員是「做建設而非破壞」，未來立法會「不會以兩制抗拒一國」，稱結果最重要。

譚香文是立法會選舉九龍中地區直選參選人，其餘參選人包括李慧琼和楊永杰。

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