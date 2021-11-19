大圍車禍九巴行錯路撞壆翻側1死11傷　車長涉危駕被捕 (09:29)

涉事九巴由火炭駿景園開往大圍顯徑，沿大埔公路大圍段往九龍方向行駛，當駛近青沙公路交界，突然失控撞向往青沙公路分岔位石壆後向左翻側。事發後一名男子被車身壓住，當場證實死亡，巴士車長及9女1男乘客受傷，傷者年齡19至70歲，分別送往伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院救治。男死者姓吳37歲，4名家屬接獲通知抵達現場認屍，其中一名女家屬神情哀傷，一度嚎哭。死者遺體稍後由仵工舁送殮房。

警方經調查後懷疑車長行錯路引致意外，案件交新界南總區交通部特別調查隊調查。事發後大埔公路大圍段往九龍方向近青沙公路一段路面全封，至清晨5時，重型拖車使用吊臂，吊起肇事巴士，隨後拖往大欖汽車扣留中心。現場路面至清晨6時許解封。

新界南交通部意外調查及支援組警司林泉稱，初步調查顯示，肇事巴士駛至意外地點時，疑因車長行錯路，剷上路中交界位石壆，引致巴士向左翻側。警方會循車長精神健康狀況、車速、車輛結構及路面交通情況等，稍後會檢取巴士攝錄系統及黑盒，以調查意外經過及原因。

涉事車長於2003年入職九巴，駕駛出事路線5至6年，昨日下午4時開工，事發時是收工前最後一程車。肇事巴士車頭座位設有安全帶，惟死者及重傷乘客所坐位置沒有安全帶。

消防處高級消防隊長鄭銘新表示，意外中12名傷者，當中1名男傷者在上層左邊前排位置，頭部被車身壓住，另1名被困女傷者則在上層較後位置。消防接報後3分鐘抵達現場，16分鐘後將所有傷者救出。共出動8輛消防車、14輛救護車，31名消防員及36名救護人員在場拯救。

高級救護主任林景祺表示，被車身壓住的男傷者當場證實死亡。救護員在場進行分流及替傷者初步治理後，分別送往伊利沙伯醫院及沙田威爾斯親王醫院，其中一名傷者懷疑內出血重傷，其餘傷者分別手腳擦損及扭傷。

九巴車務總監關智偉稱，涉事車長入職18年，自2015年已駕駛涉事路線。該車長在本周三（17日）休假，昨日（18日）工作時間由下午4時至今日（19日）凌晨1時，發生意外時是收工前最後一次單程班次。肇事巴士車齡6年，本月3日通過驗車及合格。

九巴安全總監關翠蘭表示，涉事車長駕駛紀錄普通，過去3年曾發生3宗輕微交通意外，部分意外責任不在車長。今年初曾與一輛輕型貨車發生相撞意外，事後已向該車長提供足夠輔助訓練。