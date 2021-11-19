九巴大圍行錯路撞壆翻側1死11傷　車長涉危駕被捕 (09:29)

涉事九巴由火炭駿景園開往大圍顯徑，沿大埔公路大圍段往九龍方向行駛，當駛近青沙公路交界，突然失控撞向往青沙公路分岔位石壆後向左翻側。事發後一名男子被車身壓住，當場證實死亡，巴士車長及9女1男乘客受傷，傷者年齡19至70歲，分別送往伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院救治。男死者姓吳37歲，4名家屬接獲通知抵達現場認屍，其中一名女家屬神情哀傷，一度嚎哭。死者遺體稍後由仵工舁送殮房。

警方經調查後懷疑車長行錯路引致意外，案件交新界南總區交通部特別調查隊調查。事發後大埔公路大圍段往九龍方向近青沙公路一段路面全封，至清晨5時，重型拖車使用吊臂，吊起肇事巴士，隨後拖往大欖汽車扣留中心。現場路面至清晨6時許解封。

新界南交通部意外調查及支援組警司林泉稱，初步調查顯示，肇事巴士駛至意外地點時，疑因車長行錯路，鏟上路中交界位石壆，引致巴士向左翻側，負責駕駛巴士姓黃58歲男車長受傷，須送院治理，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，已被扣留調查。警方會循車長精神健康狀況、車速、車輛結構及路面交通情況等，稍後會檢取巴士攝錄系統及黑盒，以調查意外經過及原因。

而涉事車長於2003年入職九巴，駕駛該路線5至6年，昨日下午4時開工，事發是最後的一程，肇事巴士車頭座位設有安全帶，惟死者及重傷乘客所坐位置沒有安全帶。

消防處高級消防隊長鄭銘新表示，意外中12名傷者，當中1名男傷者在上層左邊前排位置，頭部被車身壓住，另1名被困女傷者則在上層較後位置。消防接報後3分鐘抵達現場，16分鐘後將所有傷者救出。共出動8輛消防車、14輛救護車，31名消防員及36名救護人員在場拯救。

高級救護主任林景祺表示，車禍中共有3男9女傷者，年齡由19至70歲，其中1人被車身壓住，當場證實不治。救護員在場進行分流及替傷者初步治理後，分別送往伊利沙伯醫院及沙田威爾斯親王醫院，其中一名傷者懷疑內出血重傷，其餘傷者分別手腳擦損及扭傷。

九巴車務總監關智偉稱，涉事車長入職18年，自2015年已駕駛涉事路線。該車長在本周三(17日)休假，昨日(18日)工作時間由下午4時至今日(19日)凌晨1時，發生意外時是收工前的最後單程。肇事巴士車齡6年，本月3日通過驗車及合格。

九巴安全總監關翠蘭表示，涉事車長駕駛紀錄普通，過去3年曾發生3宗輕微交通意外，部份意外責任不在車長。今年初曾與一輛輕型貨車發生相撞意外，事後已向該車長提供足夠輔助訓練。