立法會選舉｜醫療衛生界劉子進遭DQ　李家超：因受僱於政府部門 (10:15)

立法會選舉下月19日舉行，候選人資格審查委員會主席、政務司長李家超今日（19日）宣布候選人資格審查委員會（資審委）對參選人的審查結果。在154名參選人中，153人資格有效，1人資格無效。資格無效的參選人為註冊護士（精神科）劉子進，他參選醫療衛生界功能界別。李家超解釋劉子進是政府部門的兼職員工，不符合《立法會條例》，因而被裁定資格無效。
李家超又稱，通過審查的153名參選人各有不同政治理念、背景和階層，當中亦有多名首次參選的年輕人，符合均衡參與，具廣泛代表性。他強調獲確認資格的參選人來自不同政治光譜，證明已完善的選舉制度「不是要搞清一色」，這令早前反對完善選舉制度的「抹黑」和「歪理」不攻自破。
選舉管理委員會（選管會）今晚會為立法會選舉候選人舉行網上簡介會，講解選舉安排、選舉活動指引內容及在進行競選活動時應注意的事項。簡介會由香港電台港台電視32及特定YouTube頻道直播，政府新聞處亦會作網上直播。簡介會及立法會換屆選舉的相關資料會上載至選舉網站，供候選人及市民查閱。
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