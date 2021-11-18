選委重複提名葉劉 曾麗文 葉劉指有人不熟新選舉制度 (21:57)

建制派立法會議員謝偉俊曾參與修改選舉制度的法案委員會工作，他稱一般理解每名選委在同一界別只能提名1名參選人，但法例亦提到如果參選人提名多於所需（即多於每個界別2人），多出的則可以歸予另一名獲同一選委提名的參選人。他認為，相關法例的行文有混亂之處，且十分技術性，他說此部分是附例，「通過得十分匆忙」，未來有需要再修改。

張雅麗是港區婦聯代表聯誼會名譽會長。本報翻查葉劉淑儀和曾麗文遞交的提名，發現張雅麗先後提名二人。就葉太所獲的提名，港島西選舉主任信納且確認的選舉有效提名人資料上，沒有張雅麗的名字，但有黎棟國、陳馮富珍。在曾麗文的提名表格上，張雅麗的優先編號為第一，估計在曾的提名屬有效。

葉劉淑儀回應指，不認為要太早論斷新選舉制度不清晰，只是剛運行時有部分人不清楚。她稱，在遞交提名時選舉主任核對她所得的提名，告知她有選委早已提名其他參選人，將該人的提名刪去。翻查資料，該人是食物及衛生局前局長高永文，高早前曾誤以「醫療衛生界」選民身份，提名龐愛蘭同林哲玄參選。

港島西參選人還有民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛。謝偉俊是立法會選委會界別參選人，該界別有51名參選人。醫衛界參選人還有陳永光、何崇漢、劉子進和陳子中。

立法會參選名單見https://www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html