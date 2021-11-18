21歲女心口痛留醫22日亡　心臟科醫生︰急性心肌炎「好似暴風咁嚟」　不肯定及早抽血能否阻心臟停頓 (19:30)

譚樂忍供稱，事主蘇潔茵（終年21歲）2017年1月4日入住瑪嘉烈醫院，下午6時及晚上10時的驗血報告顯示，肌鈣蛋白指數由775上升至超過3萬，翌日更升至8萬多，正常範圍應少於1，數字愈高代表心臟損害更大，對年輕無病史的病人而言，肌鈣蛋白升幅如此大，很可性有急性心肌炎。

庭上關注，內科醫生早上11時許指示醫護人員為事主驗血，醫護相隔3小時後才為事主抽血，報告於下午6時許出爐。譚樂忍稱「我會希望早啲，早啲抽早啲知唔正常結果」，及早考慮是否心臟問題。惟事主患有急性暴發性病毒性心肌炎，12小時內曾4次心臟停頓，加上至今全球均無方法治療急性心肌炎，院方只可提供支援性治療，只能說是「報告返嚟，追唔上轉差嘅速度」。聆訊明（19日）續。

21歲女心肌炎亡死因研訊 相關報道：

21歲女心口痛留醫22日亡 病理科醫生：病毒致心肌炎 併發肺炎腦損傷橫紋肌肉溶解致死（11月17日）

21歲女疑心肌炎亡 開藥逾10小時院方始用藥 醫生：一定係愈早注射愈好（11月16日）