孕婦遭警截查跌倒早產後遭控礙公職　自辯稱有男聲叫「你個死肥婆」 (19:36)

被告劉笑芬（43歲）供稱，當時她欲下樓散步，看到一群警察查身分證，其後她被截查，當時她有取出銀包及身分證，惟沒人接過。警長黎錦耀要求她站在一旁，她心想有街坊剛完成隔離，因健康原因不想過去，向警員稱「我大肚唔想企埋去」。警長拒絕並開始罵她，一度扯她及警告要拘捕，被告曾回應「你鐘意拉就拉」。

被告續說，有人取其身分證，亦聽到一把男聲說「因為你拒絕出示身分證，所以我唔知你叫咩名，你個死肥婆」。其後，被告不適坐在地上，警員卻合力將她拉起及為她鎖上手銬。其胞弟及胞姊到場後與警員理論。稍後救護車到場後，被告遭抬上擔架牀時，警方也沒有解開其手扣。

辯方亦傳召被告的胞姐劉雪媚作供，她稱收到街坊通知後趕到現場，並告訴警員被告正懷孕，更找了木板讓被告墊着坐，惟遭警員拒絕，更稱被告是犯人，叫劉雪媚不要阻礙警員執法。

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