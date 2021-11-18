警破黑幫操控跨境賣淫集團拘27人 (18:15)

觀塘警區重案組高級督察劉啟彥稱，今次動員多個單位參與行動，包括重案組、反黑組、情報組、刑事調查隊、特遣隊及特別職務隊。行動中，警方以涉嫌依賴他人賣淫的收入維生，以及協助未獲授權進境者進入香港的罪行，拘捕4名本地男子，年齡25至42歲，當中兩人有黑社會新義安背景，相信四人是活躍區內賣淫集團的骨幹成員，警方在其中1名被捕男子身上檢獲超過4萬元現金，相信是犯罪得益。

警方同日再拘捕7名本地男子及兩名本地女子，年齡25至55歲，涉嫌協助未獲授權進境者留在香港，以及在區內酒店拘捕14名內地女子，年齡21至42歲，涉嫌未獲入境處長授權留在香港，非法入境接受僱傭工作及開辦業務，並檢獲大量避孕套、潤滑劑及即棄毛巾。

警方指該賣淫集團於疫情期間利用內地性工作者跨境賣淫，集團早前在內地作招募，性工作者需繳付8000至15000元人民幣作偷渡費，於5月及10月分批偷渡來港。女子到港後集團成員會提供酒店房間及日常用品，亦會透過不同社交媒體招攬嫖客，以廉價酒店作賣淫場所，收費約1000至1500元，性工作者會將金錢以拆帳形式繳付集團，集團成員亦提供收款及匯款服務，警方估計集團每月平均營業額超過100萬。

觀塘警區行動主任女總督察黃璐兒稱，根據法例所有酒店住客均需提交個人資料登記，警方發現不法分子以金錢利誘市民租用酒店，再安排非法入境者進行賣淫活動，她強調為非法入境者租用房間，已干犯協助未獲授權進境者留下，一經定罪，可被判罪款50萬元及監禁10年，呼籲市民勿為金錢利益以身試法。