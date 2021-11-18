防止虐待兒童會上年度接200宗疑虐兒案近半屬身體虐待　6至8歲童佔最多 (18:23)

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲說，涉及身體虐待的個案，兒童通常被藤條或衣架打、被家人掌摑，該會按需要將個案轉介至社會福利署。她稱，200宗懷疑虐兒個案中，共涉及248名兒童，佔最多的年齡群組為6至8歲兒童，達49人（20%），估計家長因子女升讀小學和學業問題而擔憂，影響親子關係，她建議家長體諒子女需時適應，並應及早裝備正面照顧技巧。她指出，疫情期間，除了因為保持社交距離，兒童因停課而較少機會外出，變相更難辨識懷疑虐兒個案，估計社會上仍有不少隱藏個案未被找出。

她又說，所接獲1264宗熱線舉報及諮詢服務中，951宗（76%）由家庭成員致電舉報，20宗來自懷疑受虐兒童，4宗則是懷疑施虐者致電尋求協助，她認為顯示許多父母遇上管教困難時願意尋求協助，「這是好事，家長覺得情況惡劣便求助，有助及早介入，減低演變成虐兒的危機」。