3人阻警拘示威者襲警罪成　兩婦囚4月　教學助理囚5月 (17:59)

3名被告依次為家庭主婦陳美霞（50歲）、保安員鄭玉珍（55歲）及小學教學助理陳君怡（27歲），3人同被控於前年11月3日，意圖防止李光祐受到合法拘捕，而襲擊高級警員郭文廸。陳君怡另被控與其他人意圖防止鄭玉珍受到合法拘捕，而襲擊警員凌兆禧。

辯方求情時稱，首被告陳美霞為普通家庭主婦，她一時衝動犯案；次被告鄭玉珍是單親媽媽，育有兩子的，任職保安的她因本案未能續領保安牌照，日後亦難以找到相當薪酬的工作。辯方續稱，第三被告陳君怡有悔意，她沒打算成為暴力的前線示威者，當時高估了處理衝突的能力，承諾不會再犯。

裁判官黃國輝判刑時表示，3名被告就首項襲警罪的行為和罪責相等，考慮到她們背景良好，判處監禁4個月；第三被告另被控的一項襲警罪亦被判囚4個月，基於整體量刑原則，就兩罪共判監禁5個月。