3確診機師被揭嚴重違反外站逗留規定　國泰：已非僱員　運房局：非常遺憾 (19:08)

國泰表示，今次事件影響同事、其家人及社區，特別是現正在政府檢疫中心接受隔離的同事，又稱機組人員在疫情期間努力不懈運作航班，維持香港與世界各地的連繫，相信上述個案僅為個別事件。國泰強調會貫徹以顧客、員工及社區的安全和健康為首要考慮，並已進一步審視機組人員於海外逗留期間及回港後的防疫安排，及落實額外措施以減低同事與社區接觸的風險。

運輸及房屋局表示，接獲國泰有關報告，對於涉事的貨機機組人員於外站停留期間未有遵守閉環式管理的要求，局方表示非常遺憾及不能接受，又稱雖然三宗個案屬個別事件，但考慮到事件的嚴重性，運房局已責成國泰航空嚴肅跟進，並防範類似事件再次發生。

運房局續稱，備悉國泰航空已應局方的要求，實施一系列的加強措施，包括加密機組人員回港後的檢測次數至每日一檢、就機組人員於外站停留期間的閉環式管理施加更嚴密監察、就機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴格限制並制訂更清晰的指引，以及要求機組人員接種第三針疫苖。該局重申航空貨運服務是不可或缺，已再次敦促各航空公司嚴格執行防疫規定。