戀童癖私家偵探認非禮偷拍多名女童　管逾百兒童色情片　判囚3年2個月 (18:58)

被告叶厚鑫（30歲）承認3項非禮、各1項向16歲以下兒童作出猥褻行為、製作兒童色情物品、作出有違公德的行為、公眾地方作出擾亂秩序的行為、製作和管有兒童色情物品罪，案件涉及女童W（案發時9歲）、女童X（案發時12歲）、女童Z（案發時13歲）、女童Y（案發時16歲）及一名身分不詳的女童。

辯方指出，兩份精神報告顯示被告沒有精神病，但有戀童癖，心理專家報告評估其重犯機會是中度至偏高。

張官指出，非禮是嚴重罪行，涉及兒童更甚，判刑須具阻嚇性，以表達法庭對罪行的不恥，為事主及其家人伸冤。被告案發時與多名女童的年齡相距13至20年，在短時間內多次犯案，事前向女童搭訕降低其警覺性，並攝錄犯案過程，加重對事主及其家人所造成的創傷和痛苦；報告顯示被告有戀童癖，重犯機會偏高。

張官引案例指出，製作及管有兒童色情物品間接鼓勵兒童色情行業，須採納嚴厲判刑，本案物品涉及綑綁兒童雙手、集體性愛等情節，部分更屬「第四級」色情物品，考慮整體量刑後，就8項控罪判處監禁3年2個月。