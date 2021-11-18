趙家賢遭咬耳案　被告從保安掙脫向趙家賢施襲　保安：應該有啲肉被咬甩 (17:15)

被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。目擊證人高縫供稱，當晚7時半與太太經鰂魚涌太茂路回家，看到被告與一名男子糾纏，兩名女子在旁協助阻止被告，其後被告右手持刀襲擊男子，由上而下地捅其背部4下，刀鋒約4吋長。高縫稱當時「好驚」，認為人身安全受威脅，遂走入商場高呼「有人斬人」，他之後隨途人走出商場，見趙家賢半坐用手掩左耳。

負責保安的太古城高級管業助理陳家盛供稱，當日商場有公眾活動，防暴警員約6時半進入商場驅散人群。他駐守太古城二期西面出口，聽到有女子呼叫「唔好拉」，故上前查看，見一名穿白衣女子正與被告拉扯，該女子稱自己被打，手上有血漬，而受襲男子則「拐吓拐吓咁行」，亦見地上有刀。

趙家賢叫陳家盛協助推被告到玻璃門時，被告掙脫上前，抱着趙家賢及咬其左耳，被告隨即被人群包圍。至於控方問及陳家盛與被告接觸時，有否嗅到被告身上有酒氣，陳家盛稱沒有。案件明（19日）續。

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