foodpanda外賣員工作受傷被拒賠工傷　資方否認有僱傭關係　工會促勞工處調查 (16:03)

58歲的事主亞寶，去年入職foodpanda外賣員，今年7月在天水圍途經天富站附近單車徑時，因單車失控倒地，導致左手韌帶撕裂和手腕骨折。亞寶當時立刻到天水圍醫院急症室求醫，其後轉介到博愛醫院做手術。他形容左手當時非常疼痛，連拿錢包和身分證也有問題。

亞寶留院5日後曾到勞工處，經勞工處向foodpanda申請索償，至10月5日他收到勞工處書面回覆，稱foodpanda表示雙方沒有僱傭關係，他因此未能獲得工傷補償。

勞工服務中心總幹事關勝傑質疑，foodpanda與外賣員明顯存在僱傭關係，平台全權控制客人來源、薪俸、懲處機制，工友並沒有任何議價能力。

律師劉嘉華則引用英國案例，表示確立僱員關係主要視乎資方是否擁有更多控制權。服務業總工會幹事溫嘉貴認為，當勞資雙方對僱傭關係存在意見分歧，勞工處應主動調查，而非單方面聆聽資方意見。