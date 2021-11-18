Chickeeduck明年下半年全面撤出港實體市場　周小龍：惡勢力阻撓供貨 (15:00)

Chickeeduck發新聞稿表示，公司經營上持續遭「惡勢力」打擾，如沿用多年的內地生產商遭施壓，引起內地派出所到工場阻止廠方為公司生產；多間本地門市不獲續約或求提早完約；公司被惡意舉報，先後驚動警方、國安處、地政總署、食環署及中國海關等多部門；公司租舖受阻，同事被跟蹤抹黑，每月更接獲數以百計惡意電話等。該店強調會以香港品牌身分進入其他市場，並強調非放棄香港未來，而是尋求更有力及可保障員工與合作夥伴的方向，並會堅持為社會公義發聲。

周小龍接受本報訪問時稱，過去18個月經營越變困難，由去年6月在愉景新城店擺放「港版民主女神像」時的14間分店，到今日只剩3間分店，但並無按比例裁員。他提到內地廠房在公安要求下拒再供貨，屢覓其他廠房亦會被「惡勢力」描繪成「一間隨時會被政權關閉的公司」，他稱近日找到一間印尼廠房後，即有「惡勢力」向該廠房派發失實資料，廠房更要求公司要以現金繳付全數貨款，令公司營運資金變得困難。

他提到，上周天后店劉曉波雕像事件加速今次決定，因當日有謠言指警方國安處會到場圍封店面並將他拘捕，認為有關謠言太過荒謬，「好奇怪佢哋畀咁多attention（注意）我呢間蚊型公司，令到我哋好似政黨、政客，好似好有影響力人物，其實我覺得我自己只係一個普通市民。」

至於未來去向，周小龍重申無意離開香港，亦會將品牌續留在香港，但暫未有實質計劃，或考慮將手上剩餘貨物運往英國或加拿大等較多港人聚居的國家繼續以網店形式營運，又或者改辦playgroup、託兒所等。他最後感謝市民支持，並寄寓希望：「相信荒謬會係短暫，香港在我有生之年會光復，革命性反抗會還香港人一個公道。」