16歲「兼職女友」不適拒賣淫遭勒索3萬　3女認罪其中兩懷孕被告准保釋候判 (14:57)

3名被告依次為黃貝兒（又名黃科恩）（20歲）、石素斯（22歲）及陳映貝（21歲）。首被告承認依靠他人賣淫收入為生，次被告及第三被告承認「控制另一人而目的在於使該人賣淫」及勒索。首、次被告現正懷孕。

庭上透露，第三被告今年7月錄取「無損權益口供」，指證同案者。法官譚思樂要求控方交代，何時向另外兩名被告的律師披露該口供，但控方一度未能回答，法官表示驚訝。

案情指出，16歲少女X向首被告黃貝兒借錢不果，首被告提議X從事涉及性服務的「兼職女友」。次被告石素斯及第三被告陳映貝為X的中介，二人替X拍照性感照，用於在通訊軟件Telegram招攬客人，並安排X出入酒店的車輛。去年5月，X在兩日內接客8次，收取共8000元，但她稱身體抱恙，故不願意繼續接客。

次被告及第三被告威脅X繼續接客，否則要X支付逾3萬元賠償，或將X的照片貼在街上，又稱部分客人藏有X的影片。次被告揚言「12點見唔到條數，你真係等出post」；第三被告則指「你係咪要我上門搵你呀？」X最終向社工透露事件，揭發案件。