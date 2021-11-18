調查：六成三濕疹患者治療開支壓力大　盼生物製劑獲政府援助 (14:10)

濕疹關注組及香港過敏協會於10月中至11月初進行濕疹患者的經濟負擔及藥物資助調查，以電郵、WhatsApp、社交媒體及私家診所提供問卷連結予濕疹患者，獲216個回覆。六成三患者認為濕疹開支對經濟「有壓力」及「非常大壓力」，逾七成本身或親友使用過生物製劑的受訪者，認為生物製劑「非常有效」或「有效」，近九成半受訪者認為，政府應為生物製劑濕疹治療提供藥物援助。
調查指出，在165名受訪者中，用於治療濕疹的平均每月開支為2943.6元；當中兩成人表示每月開支金額高達5000元或以上。
香港過敏協會主席何學工解釋，濕疹與發炎反應有關，生物製劑可有效抑制細胞激素引發的發炎反應，適用於中重度濕疹成年患者，以及12至17歲青少年患者。
屬嚴重濕疹患者的黃小姐，幼稚園時已發病，最嚴重試過受濕疹影響「眼都睜唔開」，被風吹皮膚亦感刺痛，更曾閃過死念。數年前她任職銀行，壓力使她濕疹惡化，幾乎全部手腳皮膚都是傷口，不斷滲水流血，手指關節亦伸不直。她稱，最壞情況時每日也要換牀單，憶述家人曾無意說「你又整到屋企污糟晒」，令她心情極低落。
嚴重濕疹患者因經濟狀況減用生物製劑
黃小姐在2019年起嘗試用生物製劑，每月傾盡收入用以治病，試過單月用3萬元治療濕疹，惟近期因經濟狀況減低使用頻率，濕疹情況再惡化。她盼政府政府能把治療濕疹的生物製劑納入安全網。