調查：六成三濕疹患者治療開支壓力大　盼生物製劑獲政府援助 (14:10)

調查指出，在165名受訪者中，用於治療濕疹的平均每月開支為2943.6元；當中兩成人表示每月開支金額高達5000元或以上。

香港過敏協會主席何學工解釋，濕疹與發炎反應有關，生物製劑可有效抑制細胞激素引發的發炎反應，適用於中重度濕疹成年患者，以及12至17歲青少年患者。

屬嚴重濕疹患者的黃小姐，幼稚園時已發病，最嚴重試過受濕疹影響「眼都睜唔開」，被風吹皮膚亦感刺痛，更曾閃過死念。數年前她任職銀行，壓力使她濕疹惡化，幾乎全部手腳皮膚都是傷口，不斷滲水流血，手指關節亦伸不直。她稱，最壞情況時每日也要換牀單，憶述家人曾無意說「你又整到屋企污糟晒」，令她心情極低落。

嚴重濕疹患者因經濟狀況減用生物製劑

黃小姐在2019年起嘗試用生物製劑，每月傾盡收入用以治病，試過單月用3萬元治療濕疹，惟近期因經濟狀況減低使用頻率，濕疹情況再惡化。她盼政府政府能把治療濕疹的生物製劑納入安全網。