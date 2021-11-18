新冠疫苗．第三針｜接種兩劑科興疫苗者11月23日起可打第三針【附預約連結】 (12:19)

政府今日（18日）公布擴大接種第三劑新型冠狀病毒疫苗安排，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論是否屬於優先組別，均可於下周二（23日）起預約和接種第三劑新冠疫苗。
市民可從以下途徑接種第三劑疫苗：
（一）透過新冠疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）預約到社區疫苗接種中心和醫院管理局轄下選定診所接種疫苗；
（二）在社區疫苗接種中心（設於私家醫院的社區疫苗接種中心除外）領取「即日籌」，即場接種疫苗，名額有限，先到先得；
（三）公立醫院病人和訪客可在9間設於公立醫院的新冠疫苗接種站即場接種復必泰疫苗，毋須預約；
（四）在參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約接種科興疫苗。私家醫生及診所名單可參考接種計劃的專題網頁（www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/VSS）。
政府提醒，市民在預約前須留意接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間應距離最少14日。
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