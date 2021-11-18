港區國安法｜美國報告指國安法影響香港社會政治　港府強烈譴責反駁指控 (09:07)

USCC報告列舉多項國安法對香港的影響，其中提及港府將和平的政治參與視作顛覆；在新選舉制度下立法會主要由親中議員組成，議會變成橡皮圖章；自國安法實施，有87,100名永久及非永久居民淨流出，港府現亦有權力阻止出境，以及拒絕批評港府及中央政府的人入境。該報告又提到香港教育課程在國安法下改變，教師要宣揚共產黨歷史。法治方面，報告批評國安法指定法官按名單選出，削弱司法獨立。報告認為，國安法令香港失去長久以來作為國際金融中心的優勢。

USCC建議國會修訂《香港自治法》，在年度報告中增加內容，確定港府是否侵犯港人的移民自由；建議修改《美中關係法》，要求貿易代表在有關中國是否遵守加入世貿承諾的年度報告中，評估香港作為單獨關稅區的待遇。

港府反駁稱，國安法實施後，香港社會得以由亂轉治，市民繼續依法享有《基本法》下的權利和自由，保障社會的安全穩定，亦鞏固香港作為國際金融中心的地位。就選舉制度，港府指出完善香港特區的選舉制度是及時和必須，以確保「一國兩制」方針，「愛國者治港」原則得以全面落實。教育方面，國安法要求學校（包括專上院校）推展國家安全教育，不同地方對實施國家安全教育及培養學生國民身分均有不同做法。港府表示，《基本法》訂明香港特區享有司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉；《基本法》亦明文說明香港特區的法官和其他司法人員，應根據其本人的司法和專業才能選用。