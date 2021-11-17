休班警涉駕「白牌車」取酬　女親戚Carousell招客　雙雙被捕 (21:44)

警方指，西九龍總區交通部特遣隊人員6月17日進行代號「破繭」行動，打擊非法使用汽車作出租用途之罪行。警員根據線報及經深入調查後，派員喬裝顧客，透過手機應用程式「Carousell」租用一部私家車，由長沙灣荔枝角道833號前往旺角海庭道8號，當車輛抵達目的地時，司機向喬裝警員收取1000元剩餘車資。警員隨即表露身份，並將該名涉嫌「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」的29歲男司機及一名涉嫌「招攬他人乘坐以出租或取酬方式載客的車輛」的一名本地女子帶返警署進一步調查，該輛涉案私家車並沒有運輸署發出的客運營業證。

警員徵詢法律意見後，11月4日正式拘捕該2名男女。警方確認，該名被捕男子為一名警務人員，據悉他駐守新界南總區，他已被控一項「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪及一項「沒有第三者保險而使用車輛」罪，而被捕女子則已被控一項「招攬他人乘坐以出租或取酬方式載客的車輛」罪，案件將於明日（11月18日）上午在九龍城裁判法院提堂。案件交由西九龍總區交通部特遣隊跟進。

警方重申，非常重視警員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。