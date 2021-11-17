漁護署深灣道圍捕野豬　7野豬麻醉後被人道毀滅 (22:39)

漁護署指，今日於香港仔深灣道進行野豬捕捉行動，8時開始在深灣道進行野豬捕捉行動，由獸醫利用麻醉槍捕獲7頭野豬，並利用藥物注射作人道毀滅，行動10時完成。

現場為深灣道近海洋公園水上樂園入口，路邊有鐵絲網隔開山上及道路。多名西區警區軍裝警員晚上7時許到場，在現場架起鐵馬，至8時許正式封鎖該處。現場有一大一小兩隻野豬從山上走出鐵絲網範圍，逾10名身穿漁護署背心人員到場，先在現場放置麵包吸引野豬前來，數名人員手持一個盾牌，並展開一個大網，意圖將兩隻野豬包圍；另有人員在署方貨車位置，向兩隻野豬注射麻醉槍。

小野豬中槍後倒下，大野豬則掙扎數分鐘後亦倒下，約4、5名署方人員見大野豬倒下後上前將牠抬走。大野豬被抬走一刻，山上的一群野豬突然發出叫聲。

漁護署人員其後再移往近深灣遊艇會位置，並將麵包倒在地上，引誘山坡上野豬走落山，以進行圍捕。十多隻野豬從山坡上走到路邊進食，漁護署人員再以網圍起野豬，並以麻醉槍麻醉野豬，至少5隻野豬中槍，主要為大豬，然後被遂一抬走。行動至晚上10時許結束。

行動期間，香港野豬關注組幹事Roni衝入警方防線，企圖接近野豬，被警方制止並帶出防線外。他其後情緒激動向在場傳媒表示，漁護署2017年起對野豬推行捕捉、避孕、絕育、放回，現時卻捕捉野豬人道毀滅，批評署方倒行逆施，又批評署方無資源管理野豬，「要動物埋單」。

傍晚較早時分，有得悉封路消息的市民趕至現場，目睹有數名野豬衝破鐵絲網走到深灣道附近，遂落力引導野豬回到山上，並不斷大叫：「返上山啦。」截至晚上8時許，警方今日共接獲至少14宗野豬發現報告。

已報名參選立法會選舉漁農界的現任議員何俊賢說，自己不在現場，不能評論署方的手法是否合適，亦不了解深灣的野豬密度，但指有家長擔心小孩出意外並不出奇，強調必須控制野豬數目。另一參選人楊上進指，區內野豬每逢入夜都在接近民居的地方出沒，有一定危險，他認為署方誘捕野豬，或想增加行動的成功率，但亦反映署方未必掌握區內野豬的活動習性。