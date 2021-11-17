漁護署深灣道圍捕野豬　至少2野豬麻醉後被抬走 (20:43)

現場為深灣道近海洋公園水上樂園入口，路邊有鐵絲網隔開山上及道路。多名西區警區軍裝警員晚上7時許到場，在現場架起鐵馬，至8時許正式封鎖該處。現場有一大一小兩隻野豬從山上走出鐵絲網範圍，逾10名身穿漁護署背心人員到場，先在現場放置麵包吸引野豬前來，數名人員手持一個盾牌，並展開一個大網，意圖將兩隻野豬包圍；另有人員在署方貨車位置，向兩隻野豬注射麻醉槍。

小野豬中槍後倒下，大野豬則掙扎數秒後亦倒下，約4、5名署方人員見大野豬倒下後上前將牠抬走。大野豬被抬走一刻，山上的一群野豬突然發出叫聲。漁護署人員其後再移往近深灣遊艇會位置，正嘗試引誘山下野豬走落山，以進行圍捕。

傍晚較早時分，有得悉封路消息的市民趕至現場，目睹有數名野豬衝破鐵絲網走到深灣道附近，遂落力引導野豬回到山上，並不斷大叫：「返上山啦。」截至晚上8時許，警方今日共接獲至少14宗野豬發現報告。