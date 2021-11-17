趙家賢遭咬耳案　供稱被告咬甩左耳吐地上　圖將右耳放入口 (20:10)

被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。趙家賢稱，事發時他聽到有人高呼「要人、要記者」便前往協助。他表示目睹「罪案發生」後，請保安把他推到玻璃門前，惟被告掙脫後欲衝向人群。

趙家賢張開手臂打算阻擋，被告忽然拉着他及捉着其頭部，「好似保齡球咁」，並將趙家賢的左耳挨近自己口部，趙家賢嘗試推開不果。他的雙手亦遭控制，他側頭避開，其後「嘭啦」一聲被咬，被告咬完後扯甩趙家賢的耳朵，趙家賢未幾感到劇痛。被告把趙家賢的耳朵吐在地上，又試圖把其右耳放到口中，但其他市民幫忙拉開。趙家賢隨即掩着左耳，大聲呼喊「呀！我隻耳呀！」

其後有義務急救員拾起趙家賢的耳朵，並用保鮮袋包好。趙家賢表示，自己當時大量流血接近休克，急救員需掌摑他及不斷傾談，令他保持清醒。趙家賢稱，醫生為他接駁耳部，但該組織壞死須清除。他現時戴上人工左耳，但耳部無法受力，故只能使用掛頭式口罩。

控方又在庭上播放《蘋果日報》片段，顯示趙家賢受襲過程。片段可見，被告咬甩趙家賢的左耳後，多名市民出手拉開及擊打被告，最後被告血流滿面攤在地上，趙家賢觀看片段時一度皺起眉頭。片段播畢後，法官張慧玲亦問趙家賢「你OK嗎？」，他點頭回應，又舉起手勢示意可以。

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