警司涉騙房貸600萬罪成准保釋候判　或失350萬退休金 (19:00)

辯方早前稱，被告龍少泉不知購屋貸款下的單位不能出租，他誤以為「交吉」意思是完成買賣，且貸款是由其妻代為申請，被告不清楚細節。

沈官裁決時引述地產經紀和被告的訊息對話紀錄，顯示「交吉」是指不連租約的單位，此與被告辯稱不符，他明知兩者的分別。被告亦知悉當時租客會續租，他於2016年9月28日簽訂臨時買賣合約和補充協議，前者指明「交吉」，後者提及租客或會繼續居於該單位，而被告未有呈交補充協議申請貸款，以免生疑。

沈官認為，作為買家的被告不會輕易簽署協議，並問及租客何時遷出；原本租約於同年11月30日屆滿，被告的買賣合約則於12月1日開始，他理應為免麻煩，推遲合約生效日期，以待租客搬離單位。沈官稱，被告知道協議會引起當局和銀行查詢，影響審批申請，刻意營造購入不連租約單位的印象。

沈官續稱，被告於11月27日與租客簽約續租，新舊租約沒有間斷，他事後亦沒通知政府。被告與妻子案發時有商量及知情，兩人欲出租單位以支付貸款。

辯方求情指稱，被告出身基層家庭，加入警隊35年的他，罪成後或失去350萬元退休金及每月6萬元長俸，他亦已償還貸款；且他患有先天性心漏病，隨時有機會中風。