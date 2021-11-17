警司涉騙房貸600萬罪成准保釋候判　或失350萬退休金 (19:00)

55歲警司5年前隱瞞政府購入大嶼山愉景灣單位出租，並訛稱單位供父母自住，詐騙政府及匯豐銀行批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，他今（17日）在區域法院被裁定兩項欺詐罪成，獲准保釋至11月29日判刑。法官沈小民認為，證據顯示被告知悉購入連租約單位，而他瞞報及刻意說謊，本案嚴重之處是被告藉欺騙計劃，謀取100多萬元利潤。辯方求情稱，被告教導兒子為人要誠實正直。
辯方早前稱，被告龍少泉不知購屋貸款下的單位不能出租，他誤以為「交吉」意思是完成買賣，且貸款是由其妻代為申請，被告不清楚細節。
沈官裁決時引述地產經紀和被告的訊息對話紀錄，顯示「交吉」是指不連租約的單位，此與被告辯稱不符，他明知兩者的分別。被告亦知悉當時租客會續租，他於2016年9月28日簽訂臨時買賣合約和補充協議，前者指明「交吉」，後者提及租客或會繼續居於該單位，而被告未有呈交補充協議申請貸款，以免生疑。
沈官認為，作為買家的被告不會輕易簽署協議，並問及租客何時遷出；原本租約於同年11月30日屆滿，被告的買賣合約則於12月1日開始，他理應為免麻煩，推遲合約生效日期，以待租客搬離單位。沈官稱，被告知道協議會引起當局和銀行查詢，影響審批申請，刻意營造購入不連租約單位的印象。
沈官續稱，被告於11月27日與租客簽約續租，新舊租約沒有間斷，他事後亦沒通知政府。被告與妻子案發時有商量及知情，兩人欲出租單位以支付貸款。
辯方求情指稱，被告出身基層家庭，加入警隊35年的他，罪成後或失去350萬元退休金及每月6萬元長俸，他亦已償還貸款；且他患有先天性心漏病，隨時有機會中風。