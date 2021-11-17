21歲女心口痛留醫22日亡　病理科醫生：病毒致心肌炎　併發肺炎腦損傷橫紋肌肉溶解致死 (19:13)

深切治療部駐院醫生郭倩名沒有親自治理事主蘇潔茵（終年21歲），她根據院方「牌板」撰寫報告，指出事主2017年1月4日入住內科病房時兩度心臟停頓，晚上11時許轉送深切治療部後，心臟再停頓兩次，其中一次長達32分鐘。事主的心臟超聲波顯示其情況很差，她處於休克狀態、有急性腎衰竭及抽筋，院方診斷她患急性心肌炎，經微生物檢測後發現是由「柯薩奇病毒（Coxsackievirus）」引致的心肌炎。另當時醫生診斷兩次有肺炎，處方了抗生素。

郭倩名指出，事主同月16日進行的腦部電腦掃描顯示，她腦出血及腦腫，腦外科醫生認為其心臟一度停頓，加上有腦缺氧，即使做手術亦幫助不大。同月23日，院方向事主父母解釋後，他們同意即使事主心臟停頓，院方不再為進行入侵性搶救如心外壓，事主於同月26日下午3時09分死亡。

放射科顧問醫生李昭文指出，事主先後於1月4、6及16日進行腦部電腦掃描，首份報告顯示其腦部與常人無異，惟第二份報告顯示有彌漫性腦部水腫，情況持續惡化。李昭文指出，缺氧缺血造成的傷害是「不能逆轉」。聆訊明（17日）續。

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