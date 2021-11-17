女嬰真空吸引術出生後8日亡　實習助產士：產婦盼剖腹　醫生解釋胎頭深入開刀有危險 (18:00)

女嬰詹雪琳2016年在聯合醫院四度使用真空吸引術出生後，出現帽狀腱膜下出血，出生8日夭折，死因研訊今（17日）進入第三天。法醫鍾雅如引述解剖報告指出，女嬰因帽狀腱膜下出血，導致低血容量休克，引致腦部缺血缺氧，最終肺部出血及急性腎衰竭致死。對於協助女嬰母親生產的醫生有否向母親解釋生產風險，時任實習助產士稱聽到醫生向母親解釋助產方式，母親最終同意使用真空吸引術。
女嬰母親翁美容早前供稱，醫生拒絕助她剖腹分娩，亦未曾解釋真空吸引術風險。法庭傳召時任實習助產士楊玉玲作供，楊玉玲憶述2016年1月30日凌晨在產房內，時任聯合醫院婦產科駐院醫生陳頌妍向翁美容解釋助產方式，例如有什麼選項，翁美容自言年紀大「唔夠力（生產）」，希望可以「開刀」，陳頌妍解釋「BB個頭去到好入好深嘅位置，如果轉緊急開刀危險性大」。楊玉玲說記憶中翁美容表示同意使用真空吸引術，但不記得確實字眼，只記得是簡短回應。
女嬰1月30日在聯合醫院出生後，於2月4日被轉送至瑪嘉烈醫院。瑪嘉烈醫院醫生符儒明供稱，聯合醫院檢查後發現女嬰顱外出血，女嬰到達瑪嘉烈醫院後進行腦部掃描，顯示其顱內亦嚴重出血，故不宜洗腎。符儒明解釋，洗腎有可能令血壓下降，令腦部缺氧惡化，醫生處方防止血塊形成的藥物，亦可能會降低凝血能力，誘發腦出血，因此無為女嬰洗腎。聆訊明（17日）續。
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