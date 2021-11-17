警拘一男涉騙取運輸司機保證金　涉58宗共5.7萬 (17:42)

今年6月13日，一名Lalamove運輸司機接到訂單，要求他由油塘運送貨品到啟德，司機在油塘與委托人接洽後，對方謊稱要司機為貨物代付800元保證金，啟德收貨人之後會連同運費支付司機。司機不虞有詐，用轉費快將800元過數予該名委托人，惟運至以貨地點才知道無收貨人，懷疑受騙下報警。

觀塘警區重案組第二隊督察吳銘鋒表示，警方根據現場閉路電視片段鎖定一人，並於昨日在油塘油麗邨一單位拘捕報稱是機械技工的29歲楊姓男子，他同時涉及九龍區過去6個月58宗同類案件，事主均是Lalamove或GOGOX司機，被捕男子現正被扣查。

吳銘鋒續稱，相信騙徒利用廉價貨件或雜物充當貨物，同利用不同藉口騙取保證金，或者用虛假截圖，使司機誤以為收到相關費用，將差額退還予客人的手法騙取金錢，每宗個案大部分金額不超過1000元，最高金額則為2500元。他提醒送貨司機應向客人了解更多運送詳情及相關資料等。