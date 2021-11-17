孕婦遭警截查跌倒早產後遭控礙公職　官質疑警首份口供未說明被告有出示身分證 (16:27)

被告坐地遭控方指「消極反抗」

辯方：任大狀30多年見過最茅今次

控方甫開庭表示，被告劉笑芬（43歲）涉坐在地上阻礙警員約半小時。辯方則稱，被告的胞姊曾叫被告起身，遭警員阻止。辯方亦批評，控方呈上一些影片截圖，把被告坐在地上形容為「消極反抗」，「我從事大律師30幾年，見過最茅係今次」。

控方其後傳召帶隊巡邏的警署警長劉芷芬作供，她稱被告四周張望、眼神閃縮，有非法入境嫌疑，所以截停被告。惟被告拒絕合作，反問「做咩要畀身分證你睇？」劉芷芬說，被告一直情緒激動，直至警員宣布拘捕，被告才肯出示身分證，之後大力坐在地上。被問到有否留意被告是孕婦，劉芷芬表示「我都係女人」，最初以為被告身型腫脹肥胖，後來救護員到場，她才知悉被告懷有身孕。

辯方盤問時指出，劉芷芬的下屬多次用手指指向被告，似在責罵被告。劉芷芬回應，下屬「有指（被告）， 但係無罵」。辯方又稱，劉芷芬今年2月錄取首份口供，沒有提到被告願意出示身分證，事隔4個月才補錄供辭交代此事。劉芷芬否認補錄口供是「補鑊」，她亦忘記為何首份口供有遺漏。

被告在庭外哭訴，早產兒子身體欠佳，她上庭前一晚失眠，承受精神折磨。她又說，今年初獲區議員及《蘋果日報》協助跟進事件，「隔咗10個月，幫我嘅人一個一個消失」。

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