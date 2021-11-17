趙家賢遭咬耳案　女事主供稱被告曾說「我死唔緊要」 (15:23)

被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。控方今早傳召其中一名事主梁瑩瑩作供。梁瑩瑩稱，當日離開太古城出口聽到被告用普通話高叫，但不肯定他喊「光復台灣」或「光復大陸」，其堂妹夫聽到後說了「你講乜X嘢？」，兩人隨即發生口角。她曾嘗試調停，並發現被告右手放進背囊內，感覺「佢想郁手」。梁瑩瑩稱，被告曾用廣東話說「我死唔緊要」，她則向被告說「你唔好郁手」。

梁瑩瑩稱，看到被告走近堂妹，堂妹夫隨即走前，與被告糾纏，被告向堂妹夫的背部打了數下，但當時太暗，故無法看到有否使用武器。梁瑩瑩稱，堂妹夫神情痛苦，並看到其上衣「濕咗、好多嘢（液體）流出嚟」，相信他受傷。堂妹上前後，被告轉而襲擊她，梁瑩瑩嘗試分開兩人不果，兩人亦倒地。被告站立後用拳頭攻擊梁瑩瑩，並用背囊撞倒她，以及扯其頭髮。梁瑩瑩跪地時，看到一把染有血迹及有木柄的短刀在地上。