22月女嬰腦重創亡被揭70傷　保母及男友認虐兒囚5年4月　官質疑當局未介入促檢討 (14:18)

同居男女在2019年1月至6月受託照顧友人的約22個月大女兒，其間涉多次用藤條打及掌摑女嬰，甚至以狗鏈綁在女嬰腰間，把她獨留家中。女嬰終在6月底死亡，被發現共有70處新傷舊患，頭部嚴重受創致死。同居男女早前在高等法院承認一項虐兒罪，今（17日）被判囚5年4個月。法官黃崇厚判刑時指出，女嬰的成長和命運掌握在兩被告手中，惟遭受嚴重暴力對待，健康亦在兩人看管下轉差。黃官又稱，得悉女嬰的兄長獲安排寄養，令他思疑為何女嬰生前沒被介入，促當局盡快檢討，避免同類事件再現。
兩被告為柯靜雯（34歲）和蕭國偉（30歲）。黃官總結案情時稱，女嬰離世前一晚在粥店吃飯，閉路電視片段顯示她無明顯傷痕，接納兒科醫生的報告認為，女嬰的頭部瘀傷在晚飯後造成，而當時女嬰由兩被告看管。黃官稱已考慮控方可能沒有足夠證供，起訴更嚴重的罪行，法庭難以判斷控方的評估是否「寛大」，但已考慮控方並非指控兩人導致女嬰死亡。
女嬰身上發現70處新舊傷痕，反映她受到「嚴重的身體虐待」，黃官認為即使未能判斷兩被告各自造成什麼傷痕，另一名被告亦必然在虐待發生時「視而不見」，或沒採取正確行動制止；女嬰19個月大時曾檢查健康正常，卻在兩名被告看管下健康轉差，身高及體重不達標，腦部發育不全，有輕至中度營養不良，胸腺更出現病變，反映兩名被告不當及疏忽照顧女童。