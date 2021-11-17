22月女嬰腦重創亡被揭70傷　保母及男友認虐兒囚5年4月　官質疑當局未介入促檢討 (14:18)

兩被告為柯靜雯（34歲）和蕭國偉（30歲）。黃官總結案情時稱，女嬰離世前一晚在粥店吃飯，閉路電視片段顯示她無明顯傷痕，接納兒科醫生的報告認為，女嬰的頭部瘀傷在晚飯後造成，而當時女嬰由兩被告看管。黃官稱已考慮控方可能沒有足夠證供，起訴更嚴重的罪行，法庭難以判斷控方的評估是否「寛大」，但已考慮控方並非指控兩人導致女嬰死亡。

女嬰身上發現70處新舊傷痕，反映她受到「嚴重的身體虐待」，黃官認為即使未能判斷兩被告各自造成什麼傷痕，另一名被告亦必然在虐待發生時「視而不見」，或沒採取正確行動制止；女嬰19個月大時曾檢查健康正常，卻在兩名被告看管下健康轉差，身高及體重不達標，腦部發育不全，有輕至中度營養不良，胸腺更出現病變，反映兩名被告不當及疏忽照顧女童。

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