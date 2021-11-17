觀塘海濱公廁「最急待改善」　欽州街公廁貼「清潔龍阿德」獲銀獎 (14:47)

香港廁所協會早前派員實地觀察全港18區約400個廁所，按協會標準，就舒適度、衛生、安全等評分。協會表示，「最急待改善公廁」包括觀塘海濱花園公廁、佐敦覺士道公廁、西鐵元朗站廁所，其中觀塘海濱花園公廁部分廁門有一個個「如子彈孔」的痕迹。協會司庫龔瑞瓊形容，觀塘海濱花園公廁落成時「金碧輝煌」，現在出現地面濕滑、沖水系統失修等，促相關部門改善問題。

「最佳公廁」是位於士美非路市政大廈公廁，協會表示廁所洗手盆周圍乾爽、設有綠色植物擺設。深水埗欽州街公廁去年完成優化後，即使人流極高仍能保持清潔，外牆印有「清潔龍阿德」圖案，有助宣揚清潔香港信息而獲銀獎；佐敦加士居道公廁則因內部設施保持整潔獲銅獎。

香港廁所協會創會主席熊志權引述研究指出，男性在公廁中難以小便，會有「害羞膀胱綜合症」，覺得被人望着去洗手間很尷尬，促政府於男廁新增尿斗分隔板、增加女性廁間及加強大眾使用公廁的衛生意識。本港公廁主要由食環署、康文署及漁護署管理，龍志權指出不同部門標準各異，導致公廁水平參差，建議政府統一管理公廁。