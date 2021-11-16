社工陳虹秀暴動罪脫申訟費獲批　官：控方無證據基礎指證犯案 (20:31)

沈官在判辭提到，控方反對被告陳虹秀申請訟費，稱她自招嫌疑、未有在較早及合適時間提出有力及有效的解釋，以及誤導控方針對被告的證據較強。

控方表示，陳虹秀在現場至少逗留40分鐘，她用擴音器不斷向警方叫囂，稱「警察保持克制」、「畀足時間市民離開」及「唔好開槍」等。她曾與參與非法集結的人在一起，那些人持鐵通、木棍和圓盾堵路。惟沈官認為這說法與法庭裁決不符，陳虹秀在場言行並非爭議事項，控方無任何證據基礎指證她犯案。

控方續稱，陳虹秀身穿黑衣和佩戴防毒面具等裝備，在暴動現場被捕，裝備顯示她有備而來和早有預謀，她明知自己身處現場的原因，但沒在較早前向警方提出有效解釋。判辭提及，被告在警誡下有權保持緘默。

沈官認為，辯方對陳虹秀衣著和裝備的描述較為反映事實，引述她穿著印有「我哋係社工，守護公義」的黑衫和白褲，頸上掛有3M口罩，她揹着橙色袋及管有擴音器連同兩支咪高峰。沈官指出，陳虹秀言行均展露人前，「看不到還有什麼有力的證據」顯示她把它收藏起來。由於控方的反對理由不成立，沈官批准陳虹秀申請，即由控方支付陳虹秀的法律援助署分擔費。

陳虹秀及同案其餘7名被告全部罪名不成立，律政司不服裁決，早前以案件呈述形式提出上訴。

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