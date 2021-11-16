趙家賢遭咬耳案　受襲女子稱見丈夫倒地呼叫再遭被告打後頸 (19:34)

被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。梁碧琪續稱，丈夫有上前阻止，隨後看到他用手捂着腹部，並說被告有刀，叮囑他們離開 。梁碧琪說，當時「好驚，所以企咗喺度」，打算走開時，回頭看到丈夫跪下及趴在地上，被告則用手打其丈夫的後頸兩至三下，更聽到丈夫痛苦呼叫。梁碧琪見狀，用手推開被告，反遭被告捉着左手，其後她被推，近頸的後背受襲，「覺得有尖嘅嘢拮我」。梁碧琪表示，被告鬆手後她隨即倒地，她站起來後想進入商場找人求救，並向保安及途人求助。她其後坐在門口，亦有人協助她捂着傷口。

辯方盤問時問及，其丈夫有否向她說過「我瀨咗嘢」，或曾舉手襲擊被告，梁碧琪稱無印象。辯方指出，被告當時雙手不在背囊內，梁碧琪表示不同意；辯方又提到被告高叫後，有人回應「呢度香港嚟、大陸佬」，她稱沒有聽到。辯方續說，當時梁碧琪曾拉着被告，不讓他離開，梁碧琪則回應「冇咁嘅事」。案件明（17日）續。

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