21歲女疑心肌炎亡　開藥逾10小時院方始用藥　醫生：一定係愈早注射愈好 (19:59)

事主蘇潔茵（終年21歲）2017年1月26日在瑪嘉烈醫院死亡。案件由死因裁判官黃偉權，以及4男1女陪審團審理。醫管局有大律師代表列席，事主父母和姐姐列席在家屬席。

瑪嘉烈醫院急症室醫生盧偉供稱，事主於2017年1月4日入急症室時心跳加速及心口痛等，心口痛放射至左肩，導致左上肢麻痹，事主心臟的胸椎下方有雜音，遂將她送到內科病房檢查。

內科及老人科病房醫生王華鈦供稱，事主維生指數正常，惟傍晚起白血球指數超出正常的3倍，代表事主可能有炎症，心臟酵素亦比常人高，他安排事主驗血後，由醫生鄧宇軒接手。

負責照顧事主的註冊護士崔詠儀稱，事主在內科病房有暴力行為，「想打人」和「激動想走落牀」，獲鄧宇軒指示可「約束」事主不要傷害自己及他人。

鄧宇軒稱，由於事主神智有變，變得情緒激動和不安，白血球和心肌酵素均超出正常範圍，他與深切治療部醫生商討後，認為有必要為事主進行「腰椎穿刺」，診斷是否有中樞神經系統感染，根據國際指引要排除此可能性後，才可懷疑事主是否有心肌炎；惟事主心臟在晚上近10時至10時半間兩度停頓，搶救後分別在8分鐘和10分鐘回復心跳，終被送到深切治療部。聆訊明（17日）續。