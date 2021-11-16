29歲男認踢便衣警一腳判囚4月　上訴得直獲減刑即時釋放 (18:24)

上訴人聶子聰（29歲）早前被判囚4個月後，獲准保釋等候上訴。上訴方表示，上訴人還押時身體和精神狀況變差，對環境感到壓力和恐懼，並強調他判刑前有徵狀。上訴方稱，上訴人僅衝動犯案，望法庭考慮他已還押53天，准許即時獲釋。上訴方透露，上訴人持會計學士學位，在獄中考取通渠牌照，打算移民澳洲。

答辯人律政司一方則表示，上訴人腳踢警長或令多名警員跌落樓梯，便衣警長沒頭盔和護膝保護，亦會激發在場群眾發生衝突，產生漣漪效應和具潛在風險，上訴人不適應獄中生活並非考慮因素。

黃官聽畢陳辭後，認為本案性質和情節嚴重，涉公眾示威或產生漣漪效應，就襲警罪成須判即時監禁。他表示，雖然本案較龔逸勤案嚴重，但判刑有下調空間。黃官續稱，警長當時高速跑落樓梯，上訴人有可能阻礙他執行重要任務，亦不可忽視對公眾安全的風險。

黃官指出，案發為合法遊行後，情況相對和平，警長沒有跌倒受傷，上訴人沒預謀及單獨犯案，被捕時沒有反抗。上訴人感悔意一度撤銷保釋還押，黃官信納報告指出他患焦慮症及抑鬱症，在獄中難以面對不當對待，精神病可能復發或惡化。黃官認為判囚15周足以反映刑責，因他認罪判囚10周，亦就特別情況「法外施恩」，改判即時釋放的刑期。