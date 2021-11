foodpanda罷工外賣員今晤資方談判　開會3小時雙方僵持 (20:46)

【20:46更新】foodpanda外賣員不滿被無理削減服務費,員工代表今午(16日)到上環辦公室與資方會面。會議前約40名外賣員在辦公室附近聚集,有人舉起「we are workers, not slave of foodpanda(我們是工人,不是foodpanda奴隸)」等標語,到場戒備的警員一度舉起藍旗要求人群散開。有談判代表形容員工非常憤怒,若談判破裂將在周末和公眾假期繼續罷工。