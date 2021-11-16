foodpanda罷工外賣員今晤資方談判　開會3小時雙方僵持 (20:46)

員工代表之一鄭先生表示，公司早前的回應不能平息送遞員怒火。他指，對今日談判結果並不樂觀，亦擔心公司追究罷工員工責任，但形容現時服務費「已經減到搵唔到食」，與秋後算賬的後果無異。工人列出多項訴求，包括電單車手每單服務費不低於50元、步兵不低於30元；員工「踢單」後不會被罰停接單；取消「孖單」服務費政策。（即由同一餐廳送外賣，第二張單的服務費較第一張單低）

談判至晚上8時近三小時，員工代表之一的鄭先生指勞資雙方一直僵持，形容談判現時有火藥味。他認為談判成功機會不大，又形容資方「可以說是一塊鐵板」，一直不願讓步。他表示公司一直提出以獎金形式彌補薪俸的方案，但未有提出方案時效及保證日後不會再降低訂單服務費。他重申勞方最重要的訴求為「調整訂單服務費至電單車手每單50元，步兵和單車手每單30元」，但過去三小時一直僵持在此訴求上，未有機會討論不合理送單距離等問題。

另一談判代表Waqas Fida 則指資方態度開始軟化，認為公司清楚了解勞方的訴求。他表示公司不能承受再一次罷工，被問到對談判結果是否樂觀，他回應「公司必須同意訴求」。

對於Foodpanda早前回應，送遞員於繁忙時段接單，收入不跌反升。鄭斥公司拿走員工應有薪俸，再以獎金形式給予他們，形容回應是「bullshit（廢話）」。另一談判代表則形容員工現時非常憤怒，若談判破裂將在周末和繁忙時段罷工。

會議前約40名外賣員在辦公室附近聚集，有警員身穿防刺背心到場戒備。警員多次提醒在場者遵守「限聚令」，一度舉起藍旗要求人群散開，亦有登記部分參與者的身分證資料。