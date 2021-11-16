海關香港仔截走私快艇拘2男　檢1000萬活龍蝦及海參 (16:38)

海關有組織罪案調查科昨晚在香港仔避風塘發現該隻可疑船隻並無亮起航行燈，船上疑配有2個舷外引擎，並以慢速向避風塘巷口駛去，關員隨即通知船隊同事，並對目標船截查。船隊關員接獲通知後，即調配附近巡邏的高速截擊艇進行調查，並在東博寮海峽東對出發現該快艇，在無着航行燈情況下，以時速超過45海里，向邊界方向行駛。

港口及海科海域行動課海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸表示，追截的關員向走私快艇表露身分並要求停船，惟對方無理會並加速逃走，更企圖誘使關員駛向南丫島東南面山邊及淺灘。經海關雷達監控指揮中心實時分析航速、航向及水流後，關員反利用該水域特性，追截約10分鐘將該艘快艇截停。

有組織罪案調查科特別調查課特別調查第一組指揮官呂少輝則稱，走私分子近日改變模式，改經香港西南水域進行走私活動，並只安裝2個舷外引擎，落貨後亦無立刻高速駛離岸邊，反而熄航行燈，以慢速駛向避風塘塘口。他又稱一隻走私快艇一般可裝180箱貨品，而今次只有77箱，相信走私分子冀減輕貨量加速突圍海關截擊。