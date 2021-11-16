新冠肺炎｜港增一輸入確診帶變種　東涌福朋喜來登酒店13環境樣本陽性 (16:30)

另外，東涌福朋喜來登酒店15樓北翼兩名確診者（個案12374及12382），日前被驗出帶基因排序相同的Delta變種病毒株AY.4.2亞系，衛生防護中心在酒店共採集73個環境樣本，其中13個對新冠病毒檢測呈陽性，分別於兩名確診者的房間內採集。衛生防護中心表示，44名於本月1日至6日入住該酒店同一樓層北翼房間的住客，已獲安排到竹篙灣檢疫中心檢疫，暫未有相關初步確診。

至於早前確診的3名國泰航空貨機機組人員（個案12376、12378及12387），衛生防護中心最新全基因組測序分析顯示，3人的病毒基因排序幾乎一致，顯示他們極可能在德國的酒店逗留期間受感染。暫未有與3名染疫機組人員相關的初步確診。

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