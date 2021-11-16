三跑60名工人機管局大樓外靜坐　追薪5000萬元 (14:55)

被拖欠薪金的工人涉及4個工種，包括扎鐵、釘板、石屎及工字鐵。約60名身穿制服的地盤工人今早戴上頭盔，將寫有「機管局置之不理」、「禮頓俊和斷我碗飯」及「點解工人有汗出冇糧出？」等白底紅字標語貼在機管局大樓外，促請機管局介入事件。

機管局有代表到場，警告工人阻礙機場運作，或違反《機場管理局附例》，要求眾人離開；另有警員到場了解，提醒勿違限聚令要求。工人靜坐約2小時後，機管局派員接過工人2封請願信，並承諾今午4時協調分判商及禮頓—俊和聯營開會商討事件，局方亦會派員列席，工人其後和平散去。

紮鐵分判商判頭唐先生向本報表示，早前接獲消息稱機管局與禮頓俊和的合約已完結要離場，惟未向多個分判商工人支付10月及11月薪金及工程費「尾數」等款項，料涉及逾百名工人被拖糧，涉款達5000萬元，其中紮鐵工人涉2000萬元。他稱工程界向來離場時會「計清數」，從未試過今次情況，又稱過去自己及透過立法會議員去信禮頓及俊和均未獲回覆，工人才發起今次靜坐。

三跑道系統工程總總價約1415億元，包括興建新跑道、T2客運廊等，工程今年6月已完成跑道鋪設，料明年下半年第三跑道將會落成，並於2024年完成整個三跑系統工程。