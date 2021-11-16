女嬰真空吸引術出生8天夭折　助產士：嬰兒出生頭腫　呼吸困難手腳藍紫色 (15:13)

助產士方穎思供稱，2016年1月30日凌晨1時35分進入產房，輔助產婦翁美容生產，因翁美容的第二產程過長，2時35分通知駐院醫生陳頌妍到場協助，其後方穎思曾離開產房，由另一名楊姓助產士協助，方穎思在陳頌妍決定使用真空吸引術時回產房。方穎思稱，不肯定陳頌妍曾否向翁美容解釋風險。

女嬰出生後，方穎思檢查女嬰臉色正常，但肢端呈藍紫色，呼吸亦不順暢，檢查血氧飽和度僅80至85%，遂通知兒科駐院醫生李詠琛。

李詠琛供稱，她於女嬰出生後5分鐘被召喚到產房協助，助產士告知嬰兒呼吸窘迫和發燒，她亦發現女嬰喘氣、臉色蒼白，遂在3時40分將女嬰送抵深切治療部。女嬰送進氧氣箱後，呼吸改善，李詠琛再為女嬰輸生理鹽水及抗生素。

醫生：帽狀腱膜下出血常見 有機會自行痊癒

李詠琛其後檢查女嬰頭皮有腫塊，考慮女嬰曾四度使用吸盤，懷疑是帽狀腱膜下出血，故緊密監測其頭圍和腫塊質地，亦評估女嬰可能需要輸血，故為她抽血及配血。李詠琛補充，帽狀腱膜下出血在新生兒中頗為常見，亦有機會自行痊癒。她在4時及5時，兩次評估女嬰的腫塊並沒流動或向前方伸延，推斷其帽狀腱膜下出血並非發展中。至當日早上6時，她發現女嬰反應不活躍，血液氣體分析異常，故通知兒科駐院醫生周哲光。

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